Недавно в Одесі відбулися змагання на здобуття Кубка України з кікбоксингу за версією WAKO. У змаганнях взяли участь більше трьохсот спортсменів. Як розповіли в Держекоінспекції у Черкаській області, працівник інспекції, заслужений майстер спорту Іван Ткаченко, у фіналі змагань здобув перемогу у «фул контакті», вагова категорія 91+ кілограмів.
Переможні здобутки мають й інші спортсмени-черкащани — Анжела Мовчан, Ольга Дудченко, Роман Щербатюк, Григоренко Артем, які посіли другі місця у різних вагових категоріях.