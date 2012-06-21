Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
Цього року рівень води в річці Південний Буг впав до критичної відмітки. Особливо очевидне це явище спостерігається в районі села Мигія Первомайського району, яке відоме знаменитими бузькими порогами. Саме на цій території облаштували міні бази для відпочинку та занять рафтингом, — швидкісному спуску на гумових човнах. Як йдеться у сюжеті телекомпанії НІС-ТВ, пороги в цьому році вперше за останні роки суттєво оголилися. На території Мигії Південний Буг замулюється, прісної води стає менше, її якість погіршується, а береги заростають очеретом.
Таку картину екологи спостерігають вже декілька років поспіль. За словами очільника громадського руху «Південний Буг SOS» Олександра Ігнатьєва, «річка зневоднюється через зміну клімату та її зарегульованість. У цьому році ситуація з водою майже катастрофічна. Зима була без снігу, паводка не було, води немає. За даними Південного управління басейну Південного Бугу, водосховища, які знаходяться вище по течіях, встигли набрати собі води для санітарних попусків. Тим самим і вони зневоднюють Південний Буг».
Найбільше страждає ріка від господарської діяльності. Одним з найбільших водокористувачів на Миколаївщині, який використовує Південний Буг, забираючи з нього воду є Південноукраїнський енергокомплекс. Енергокомплекс потребує річкову воду для охолодження трьох існуючих атомних реакторів. Олександрівське водосховище використовується для потреб гідроенергетики, для забезпечення роботи Олександрівської ГЕС та Ташлицької ГАЕС. Для цього атомники у 2015-му році штучно підняли рівень води в Олександрівському водосховищі до 16 метрів, що вже призвело до затоплення цінних природних та історичних місцевостей. Вони не приховують, що мають на меті підняти рівень води до 20,7 метрів.
Про обміління річки, як проблему номер один каже і наукова співробітниця Первомайського краєзнавчого музею Олена Красіна. «Є й інші фактори, які впливають на стан ріки», — зазначає вона. — «На жаль, стикаємося з тим, що люди хочуть заїхати катером до себе практично у двір, тому забудовують узбережжя до самої річки, вирубують ліси, не дотримуються норм щодо забудови узбережжя». Як згадує науковець, тут ще на початку 90-х років були суцільні лісопосадки, сьогодні залишилися поодинокі дерева. Тож знищився природний фільтр, який вичищав річку від дощових вод, затримував зсув ґрунтів, бруд залишався в коріннях дерев та рослин, які тут росли. Тепер через недбалу діяльність людини Південний Буг поступово втрачає свою місію однієї з основних артерій прісної води.