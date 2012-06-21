Столиця Бельгії Брюссель відмовляється від використання одноразових пластикових пакетів: їх поширення в торгових точках міста заборонено з 1 вересня, передає RTBF.
Власникам торгових мереж дозволено поширювати до 30 листопада пакети, закуплені до 1 вересня. Нові правила стосуються всіх брюссельських магазинів.
Багаторазові пластикові пакети товщиною понад 50 мікрон можна буде і надалі продавати. Екологічну норму прийнято для зниження рівня забруднення навколишнього середовища. Як відомо, термін розкладання пластикового пакета становить в середньому 450 років.