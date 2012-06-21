У cічні-вересні 2016 року рівень тіньової економіки становив 35% офіційного ВВП, що на 5 пунктів менше порівняно з показником відповідного періоду 2015-го. Про це йдеться у звіті, який, за попередніми даними, підготував департамент економічної стратегії та макроекономічного прогнозування Мінекономрозвитку.
У відомстві вважають, що детінізація — результат дії кількох чинників. Серед них збереження відносної макроекономічної стабільності, поліпшення бізнес-клімату в країні, відновлення й формування нових міжгалузевих зв’язків в економіці й поступова легалізація відносин на ринку праці завдяки зниженню ЄСВ.
Водночас є проблеми, які відчутно гальмують процес детінізації й негативно позначаються на загальних показниках розвитку економіки країни. Це збереження несприятливої зовнішньоекономічної кон’юнктури; запровадження Росією товарних і транзитних обмежень щодо України; недоотримання Києвом кредитних коштів від МВФ, а також анексія Криму та конфлікт на Донбасі.