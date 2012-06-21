Розроблення спеціальної програми підтримки українських агровиробників державними банками шляхом залучення інвестицій та запровадження прийнятних умов кредитування ініціював Прем’єр-міністр Володимир Гройсман.
«Ми зібралися за три місяці до ухвалення держбюджету, щоб визначитися і схвалити відповідну програму, — сказав Володимир Гройсман під час наради з питань кредитування сільськогосподарських виробників за участю членів уряду, представників профільних агроасоціацій та керівництва державних банків. — Нам потрібно усвідомити, що йдеться про інвестування в розвиток та економічне зростання».
Документ, як очікують, розроблятиме спеціальна міжвідомча робоча група, участь у якій візьмуть представники банківського сектору. Очолить її перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов. Перші результати роботи група має представити на розгляд уряду до 1 листопада.
Державну підтримку агросектору на 2018 рік заплановано обсягом близько 7,3 мільярда гривень, з них мільярд припадає на підтримку фермерів і 2 мільярди — на здешевлення кредитів для створення нових молочнотоварних комплексів. За словами Прем’єр-міністра, так уряд закладає основу для розвитку тваринництва й зростання цього сегменту агровиробництва. Окрема стаття видатків — продовження програми компенсації 20% вартості вітчизняної сільськогосподарської техніки.
«Цього року ми спрямували на цю програму 550 мільйонів гривень. Програма починає діяти. Якщо візьмемо плани 2018 року — це вже мільярд. Я переконаний, що програма підтримки змінюватиме структуру виробництва техніки, а саме: вестиме до зменшення імпорту й посилення локалізації виробництва саме в Україні», — цитує департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну слова Володимира Гройсмана.
Представники банківського сектору погодилися з урядовою пропозицію та розповіли про своє бачення реалізації програм підтримки, заявивши про готовність працювати з реальним сектором передусім в сегменті малого й середнього бізнесу.
«Доступ до розумних кредитних ресурсів — один із шляхів зростання. Нам треба сфокусувати адресність допомоги, заздалегідь розробити всі нормативні акти, щоб із січня розпочати реалізацію всіх ініціатив. Завдання — відродити тваринницькій комплекс», — наголосив Володимир Гройсман.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»