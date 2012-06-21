За показниками рейтингу областей в Україні Херсонська область займає третє місце за індексом реальної зарплати, четверте місце за темпами децентралізації, п’яте – за приростом капітальних інвестицій. Херсонщина також має позитивну тенденцію з індексу промислової продукції. За цим показником у 2016 році область посідає 16 місце з 25 наявних. Завдяки високим темпам з цього показника, у 2016-му вдалося підвищити такий важливий для області показник, як обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу. Відповідно до нього область щороку підвищувалася в рейтингу.
«Якщо така позитивна динаміка збережеться, то ми і тут зможемо вийти на середні місця в країні вже найближчим часом, – переконаний голова Херсонської облдержадміністрації Андрій Гордєєв. – Щодо показників з капітальних інвестицій ми теж маємо непогані стартові місця та покращення їх протягом останнього періоду. З дев’ятого місця в 2014-му році до п’ятого в 2016-му. Це досить яскраве відображення нашої роботи, яка проводиться і для безпеки, і для поліпшення інвестиційного клімату взагалі. Адже саме стабільність та прозорість є лакмусовим папірцем для потенційного інвестора».
В цілому за усіма показниками область згідно з рейтингом Кабінету Міністрів України займає 18 місце з 25. Слід врахувати, що Херсонщина є форпостом держави на півдні, яка межує з окупованою територією. Тож з обласного бюджету доводиться витрачати значні кошти на оборону. Тоді як інші регіони можуть спрямовувати їх на свій економічний розвиток.