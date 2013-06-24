Під час зустрічі фінансового блоку G7, у якій взяв участь міністр фінансів України Сергій Марченко, комісар ЄС з питань економіки Паоло Джентілоні наголосив, що Україну було внесено до регулярного огляду структурних особливостей, економічних показників та перспектив розвитку у Spring 2023 Economic Forecast.

«Уряд України здійснює всю необхідну роботу для найшвидшого набуття членства в Європейському Союзі. Включення нашої країни до регулярних економічних оглядів — важливий сигнал, що інтеграція в ЄС має незворотний характер», –— зазначив Сергій Марченко.

У прогнозі зазначено, що Україна продемонструвала неабияку стійкість під час війни, а зусилля, спрямовані на вступ до ЄС, мають поліпшити перспективи розвитку держави.

Після 24 лютого 2022 року Україна зіткнулася з багатьма викликами: скороченням виробництва, інфляцією, безробіттям, мільйонами переміщених осіб, пошкодженою енергетичною інфраструктурою. Це призвело до загального скорочення ВВП на 29,1%. Та завдяки впровадженим заходам української сторони та вагомій підтримці міжнародних партнерів 2023 року очікується загальна стабілізація економічного зростання.