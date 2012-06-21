Під час традиційної парламентської «Години запитань до уряду» Прем’єр-міністр Володимир Гройсман доручив віце-прем’єр-міністру — міністру регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадієві Зубку вирішити питання щодо можливого штучного стримування об’єднання територіальних громад на Київщині. А міністр оборони Степан Полторак отримав завдання забезпечити об’єктивний і рівноправний конкурс із вибору обладнання спеціального зв’язку для потреб українського війська.
Важливо, щоб будь-які дані про наявність корупційної складової у проведенні закупівель одразу надходили до НАБУ у вигляді звернень. «Я б хотів, щоб український військовий отримав усе найкраще не тільки щодо зв’язку, а й якісну зброю, технології, щоб він був забезпечений і міг дати по одному місцю російському агресору і випхати його за межі нашої держави. Або вивезти їх вантажем 200 з нашої території», — наголосив глава уряду.
Стало зрозуміло, що Кабмін не скасовуватиме норми про перерозподіл частини рентних платежів на користь бюджетів регіонів, де видобувають корисні копалини. Процес розпочнеться з 2018 року. Частину ренти планують залишати на території, де відбувається виробничий процес.
Окрім цього, міністри разом із народними депутатами напрацьовують проект закону, за яким стягуватимуть плату за користування газорозподільчими мережами без збільшення ціни газу для кінцевого споживача. Уряд виступає проти запровадження додаткової абонплати за доставку газу.
«У мережі треба інвестувати, аби вони були безпечні, але ці кроки не мають призвести до збільшення плати за газ», — цитує слова Володимира Гройсмана департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.
Говорив Прем’єр і про потенціал у галузі літакобудування. Однак тут не обійтися без інвестиційної складової. Саме тому уряд намагається вийти на міжнародні коопераційні проекти для виготовлення зокрема спільного продукту. Щодо цього питання Прем’єр наголосив: «У сегменті транспортних літаків маємо серйозні можливості щодо нових контрактів з іншими країнами. Ця робота триває. Розвиток авіабудування — процес не одного дня. Під час офіційних візитів до різних країн я завжди порушую питання кооперації, щоб створювати спільний продукт, і з деякими ми вже почали кооперацію».
У КМУ працюють над різними програмами підтримки промисловості. Перший крок — розроблення та ухвалення нормативних актів для створення пільгових умов розвитку.
А ще уряд підготував перелік євроінтеграційних законопроектів, які насамперед слід розглянути парламентаріям. Про це сказала віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе. Документи переважно стосуються питань стану довкілля, протидії дискримінації, статистики, енергоефективності, оподаткування.
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що заарештовано семеро податківців часів президентства Віктора Януковича. А міністр юстиції Павло Петренко закликав Верховну Раду підтримати законопроект щодо передачі місцевим громадам функцій реєстрації актів цивільного стану.