За попередніми оцінками Мінекономіки, зростання ВВП у вересні 2023-гопорівняно з торішнім вереснем становило приблизно 9,1% [±2%]. У підсумку за січень — вересень 2023 року зростання оцінюють на рівні 5,3% порівняно з відповідним періодом торік.

«У вересні більшість ключових видів економічної діяльності демонстрували позитивні результати. Крім низької статистичної бази порівняння, це пояснюється ще й високою здатністю бізнесу пристосовуватися до нових викликів, а також допомогою від держави та міжнародних партнерів. Окремо хочеться зазначити, що завдякиурядовим програмамстимулювання розвитку бізнесу відбувається відновлення економічної активності підприємств у багатьох секторах переробної промисловості. Загалом виробнича галузь, яка зазнала істотних збитків та руйнувань під час війни, поступово відновлюється. Значний позитивний внесок у ВВП у вересні зробила і сфера послуг. Вона поєднує кілька складових. По-перше, йдеться про комерційну сферу послуг, яка на сьогодні більш цифровізована та маневрена в діяльності, тому швидко адаптується до нових умов та потреб на ринках. По-друге, до сфери послуг належить галузь державного управління та оборони, фінансування якої пріоритетне під час війни», — пояснилаперший віцепрем’єр-міністр України — міністр економіки Юлія Свириденко.

За її словами, у вересні наростили виробництво підприємства харчової промисловості. Це відбулося в умовах збільшення сировинної бази сільгоспвиробництва та налагодження нових шляхів постачання продукції. Позитивна динаміка спостерігалася також у галузях машинобудування та виробництва будівельних матеріалів. А приріст у добувній промисловості пояснюється накопиченням запасів вугілля і газу на зиму.

Найбільшими стримувальними чинниками для зростання економіки у вересні залишалися: безпекова ситуація, руйнування виробничих потужностей окремих підприємств (переважно на сході країни) та логістичні обмеження для експортерів, повідомляє відділ зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації Мінекономіки.