Три нові моделі. Дві – нічого особливого, а третя – щось небачене. Такі основні підсумки презентації Apple, яка пройшла у вівторок, 12 вересня.

1 Три нові моделі

Як і очікувалося, Apple представила відразу три нові моделі.

Дві з них стали «апдейтами» торішніх флагманів. Замість iPhone 7 і iPhone 7 Plus з'явилися iPhone 8 і iPhone 8 Plus. Діагональ екрану – 4,7 і 5,5 дюйма , відповідно.

Дизайн залишився колишнім, але тільки візуально. Рамка корпусу все так само з металу, але «сорочка» нових гаджетів зроблена зі скла. Таке рішення було потрібно для появи нової функції бездротової зарядки.

Справжнім флагманом стає новий iPhone X. Компанія вимовляє його назву як «ten», тобто «Десять» (а не «ікс», як може здатися деяким).

У новинки практично такий самий дизайн тилової частини (за винятком модуля здвоєною камери). Задня частина корпусу також скляна. Але фронтальна частина новинки сильно відрізняється від «вісімок». Екран займає майже всю поверхню передньої панелі за винятком виступу нагорі для динаміка. Діагональ екрану складає 5,8 дюйма . З огляду на мінімальні рамки навколо екрану, не дивно, що таку діагональ вдалося втиснути в корпус за розмірами, що мало відрізняються від iPhone 8 Plus.

2 Прощавай, кнопко Home

Ні, у «вісімок» вона на своєму місці. Але у iPhone X її просто немає. Її функцію відтепер виконує свайп по екрану знизу вгору.

Разом з кнопкою йде в історію сканер відбитків пальців, який з часів iPhone 5s використовувався як основний засіб забезпечення приватності.

Тепер цю роль будуть виконувати заховані під нижньою частиною екрану сенсори, здатні розпізнавати обличчя користувача. Вони вміють працювати з 3D-зображенням, тому їх не обдурити, скажімо, фотографією.

Apple стверджує, що надійність розпізнавання осіб в тисячі разів перевершує надійність сканера відбитків пальців.

3 Нове залізо

Природно, в нових iPhone використовуються нові процесори A11, продуктивність яких відчутно вище, ніж у попереднього процесора А10. На 25%, як уточнили під час презентації. А продуктивність графічного чіпа виросла на 30%.

Але в iPhone X з'являється співпроцесор, який відповідає за роботу нейромереж, які використовуються для роботи функції розпізнавання обличчя.

4 Камери

Тут все так само – 12 мегапікселів. Раніше оптична стабілізація була присутня в камері тільки старшої моделі iPhone 7 Plus. Тепер же вона є в камерах як iPhone 8, так і iPhone 8 Plus.

Але у iPhone X модуль камери здвоєний, подібно до останніх флагманським моделям Huawei. Це дозволяє домогтися більшого динамічного діапазону і загальної якості картинки.

5 Ціни

Apple традиційно озвучила ціни на новинки, які будуть актуальними для американських магазинів.

Так, iPhone 8 коштуватиме від $699.

Що стосується iPhone 8 Plus, то тут ціни починаються від $799.

А флагманський iPhone X з 64 ГБ пам'яті стартує від $999. Ціну на старшу версію з 256 ГБ на презентації не назвали.

Замовлення на "десятку" будуть прийматися з 27 жовтня. У продаж модель надійде 3 листопада.

Стала відома дата надходження в продаж і ціна iPhone 8 і iPhone X, які Apple представила на презентації 12 вересня. Як повідомляє "Страна.uа" у магазині електроніки "Цитрус" поставки iPhone 8 очікують вже на початку жовтня.

"Ми очікуємо в жовтні і ціна попередньо 25999 гривень і 29999 гривень за iPhone 8 і 8 + відповідно. iPhone Х буде коштувати 37999 гривень, у продаж надійде в листопаді", - заявили в "Цитрусі".

6 Що вибрати?

Для переходу з "шістки" або "сімки" на нові iPhone 8 або iPhone 8 Plus підстав цілком достатньо. Особливо, якщо говорити про 4,7-дюймової моделі, камера якої тепер також отримала функцію оптичної стабілізації.

Також обидві моделі з індексом 8 отримали функцію бездротової зарядки, яка давно є у конкурентів на Android. В іншому, відмінності від попередніх поколінь мінімальні.

Що стосується iPhone X, то модель дуже вражає характеристиками і безумовно покликана "втерти носа" Samsung в іміджевому плані. Але з огляду на вкрай високу ціну складно назвати "десятку" оптимальним вибором. Принаймні на перших порах це буде виключно "мажорна" модель, яку купуватимуть переважно ті, хто не звик рахувати гроші.

Слід очікувати появи схожого функціоналу (розпізнавання особи, екран без рамок) в моделях Apple наступного року, які матимуть більш доступну ціну. Але на той час зі схожим функціоналом підтягнуться і конкуренти.

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