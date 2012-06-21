З початку поточного року в Україні подорожчав спирт, а з березня — зросла ставка акцизного податку на 20%. Це створило передумови для здорожчання алкоголю. Про це у коментарі УНН розповів представник Асоціації легальних виробників алкоголю Коваль Олексій.

За його словами, цінова межа подорожчання буде залежати від виду алкогольного напою, також від рішення влади щодо підняття МРЦ (мінімально роздрібна ціна).

«У нас із початку року подорожчав спирт, із березня місяця збільшилась на 20% ставка акцизного податку. На коньяк ставка акцизного податку цього року піднімалася вже двічі — у січні і у березні. Об’єктивно, склалася ситуація на ринку, коли мінімальні ціни на алкоголь мають бути переглянуті, і очевидно, що це спричинить збільшення цін на всі алкогольні напої в галузі. Щодо межі зростання цін — тут все залежить від виду алкогольного напою. Зараз триває обговорення, у нас йде дискусія серед виробників. З урахуванням підвищення акцизного податку і спирту, на горілку буде підвищення в діапазоні від 75 до 80 грн, це на 0,5 горілки 40 градусів, — це було б справедливо. На сьогодні ціна за пляшку складає 69 грн,» — зазначив він.

Експерт додав, що деякі алкогольні напої можуть не змінити своєї ціни, оскільки акцизний податок на них не переглядався.

Нагадаємо, за ініціативою легальних виробників алкогольної продукції наразі очікується підняття мінімальної роздрібної ціни (МРЦ) на алкоголь на 11%.

За словами генерального директора компанії Eastern Beverage Trading Ольги Івушкіної, підвищення МРЦ на горілчані вироби є наслідком податкового навантаження.