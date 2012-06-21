В Україні до кінця цього року на 20% подорожчають продукти, які входять до борщового набору. Таку думку у коментарі УНН висловив голова Асоціації торгових мереж Олексій Дорошенко.
«Борщовий набір буде лідером подорожчань до кінця року. Може бути (подорожчання — ред.) до 20% до кінця року. Нині вартість овочів трохи знизилась через сезон, і відповідно, стала трохи нижчою за європейську, але вона вирівняється вже за місяць — два», - повідомив О.Дорошенко.
Він наголосив, що ціни на овочі почали зростати вже цього тижня.
«На цьому тижні подорожчав перець, кабачки, баклажани і помідори. Овочі вже почали рости в ціні», — зазначив експерт.
О.Дорошенко також зауважив, що в новому сезоні подорожчає м’ясо.
«Ріст ціни (на м'ясо — ред.) буде. Тому що українська ціна на м'ясо дешевша за європейську. Проте тут все впирається в нашу купівельну спроможність, але це не загальмує ріст вартості м’яса. І зростатиме вона до кінця року. Вже в грудні ми отримаємо однакову ціну з Європою і побачимо більше імпорту, ніж зараз», — зауважив експерт.
Він наголосив, що яловичина може подорожчати на 5 гривень, а ціна на куряче філе у вересні буде більше 100 гривень за кілограм.
Експерт також повідомив, що ціна на яйця в Україні залежатиме від багатьох факторів, у тому числі від того, чи відкриють експорт.
«Якщо відкриють експорт, ціна буде рости ще більше, а якщо не відкриють, дійдемо до 25 гривень», — додав експерт.