Запашні полуниці та персики, соковиті томати, духмяна селера та смачненька картопелька — усе це, на жаль, входить до переліку продуктів, купуючи які, ви можете отримати «у комплекті» велику дозу пестицидів.
«Брудну дюжину» і «чисту п’ятнадцятку» — принаймні на американському ринку — склали експерти Робочої групи з охорони довкілля (EWG). Про це пише Time.
Щоби скласти ці списки, фахівці проаналізували результати тестів понад 36 тисяч зразків продуктів, проведених Міністерством сільського господарства та харчової промисловості США.
«Навіть низький рівень пестицидів може бути шкідливим для немовлят та маленьких дітей, тож наскільки це можливо, батьки та люди, які піклуються про дітей, мусять докладати зусиль, щоб зменшити споживання дітьми пестицидів, але водночас щоб їхній раціон лишався багатим на фрукти та овочі», — наголосив доктор Філіп Лендріген із Медичної школи Маунт-Синай.
Цікаво, що полуниці утримують титул «найзабрудненіших» у рейтингу EWG лише другий рік поспіль. До 2016-го року найгірша репутація була в яблук. Припускається, що в полуницях побільшало «хімії» через підвищення попиту на неї не у сезон. Зокрема у деяких зразках, які було досліджено, виявилися сліди 20 різних пестицидів.
Отже, у «брудній дюжині» овочі та фрукти за ступенем «пестицидності» розташувалися так:
1. Полуниці
2. Шпинат
3. Нектарини
4. Яблука
5. Персики
6. Груші
7. Вишні
8. Виноград
9. Селера
10. Томати
11. Болгарський перець
12. Картопля
А «чиста п’ятнадцятка» така:
1. Солодка кукурудза
2. Авокадо
3. Ананаси
4. Капуста
5. Цибуля
6. Горошок (заморожений)
7. Папайя
8. Спаржа
9. Манго
10. Баклажани
11. Білі мускатні дині
12. Ківі
13. Дині канталуп
14. Цвітна капуста
15. Грейпфрути