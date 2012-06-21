Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Фактичне перетворення Укрпошти у окремий державний банк є поганою ідеєю. Так вважають деякі українські юристи.
Так, за словами юриста Ростислава Кравця, надання окремих функцій банку Укрпошті, обійдеться країні у багатомільйонні вливання державних коштів, які себе не виправдають.
«Сьогодні Укрпошта, маючи значні державні капіталовкладення, постійно несе чималі збитки. Натомість керівники компанії та вищий менеджмент отримують чималі зарплати. Однозначно з такої ідеї нічого гарного не вийде. Буде розпилювання ще більших державних вливань та інші значні корупційні ризики. Проте ми отримаємо ще один державний банк, яких у нас і так багато. А держава має бажання приватизувати такі фінансові установи, приміром, той же Ощадбанк. Це якось все не стикується із політикою влади на перспективу», — зазначає він «Урядовому кур’єру».
Проте народний депутат Юлія Клименко вважає, що Укрпошта не планує відкривати рахунки фізичних осіб від свого імені. А такі рахунки, за її словами, відкриватимуть інші банки. Вона зазначає, що 40% населення зараз не має банківських рахунків, чимало людей не мають також Інтернету та мобільних банківських додатків на своїх телефонах. Йдеться про сільське населення та те, яке мешкає у невеликих містах.
Вона також вважає, що такий крок навпаки призведе до значного скорочення державних видатків, адже працівники Укрпошти зараз витрачають чималі кошти на рознесення пенсій та інших виплат безпосередньо додому мешканцям сіл та селищ.
Нагадаємо, що 19 травня Верховна Рада України ухвалила за основу законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України відносно фінансових послуг в галузі поштового зв’язку». Цим документом Укрпошті дозволено відкривати та обслуговувати поштові рахунки для нарахування пенсій, зарплат та інших виплат, виконувати банківські розрахункові та валютообмінні операції, проводити емісію платіжних карт.