Загроза повномасштабного вторгнення російської армії в Україну, про яку ось вже другий місяць поспіль говорять на всіх високих міжнародних майданчиках, стала центральною темою спеціального випуску журналу Brussels Ukraїna Review, який безплатно розповсюджують серед політичних і експертних кіл ЄС та України. Цей щоквартальний часопис видає бельгійська неурядова організація Promote Ukraine. Як розповіла кореспондентові «УК» головна редакторка часопису Марта Барандій, номер, присвячений ескалації на українсько-російському кордоні, вийшов англійською, німецькою, французькою та українською мовами.

Експертне середовище й представників української діаспори у Бельгії непокоїть риторика умиротворення Росії, яку використовують лідери ЄС і НАТО. «Ми розуміємо, що у них є певна прогалина в розумінні справжніх мети і тактики Кремля, тому звернулися до найкращих експертів з питань обороноздатності, аби вони розтлумачили сигнали Москви для Європи. І щоб нас почуло якомога більше європейців, ексклюзивно опублікували цей номер чотирма мовами», — зазначила Марта Барандій.

До спеціального випуску журналу «Огляд Україна Брюссель» увійшли статті відомих українських журналістів Віталія Портникова та Романа Сущенка, ексміністра закордонних справ України Володимира Огризка, білоруського опозиційного політика Аляксандра Мілінкевича, українських і західних експертів Ярослава Чорногора, Михайла Гончара, Андреаса Умланда, Даніеля Шеліговського та інших. Автори діляться роздумами із приводу того, наскільки висока нині ймовірність повномасштабного нападу Кремля на Україну.

Цій темі присвячено і два інтерв’ю у журналі: з колишнім головою Служби зовнішньої розвідки України Миколою Маломужем і віцепрезидентом аналітичного центру Globsec Роландом Фройденштайном. Думку про політику Москви в ексклюзивних коментарях для журналу висловили голова делегації Європарламенту у зв’язках з Україною польський євродепутат Вітольд Ващиковський, віцеголова цієї делегації німецька євродепутатка Віола фон Крамон-Таубадель, віцеголова підкомітету ЄП з питань безпеки та оборони литовська євродепутатка Раса Юкнявічене та голова делегації ЄП у зв’язках з Білоруссю польський євродепутат Роберт Бєдронь.