Україна отримала бронзову відзнаку на церемонії нагородження кращих павільйонів Міжнародної спеціалізованої виставки «ЕКСПО-2017» в Астані у номінації «Краще розкриття теми ЕКСПО».
Церемонія відбувалася у суботу, 9 вересня, ввечері за підсумками трьох місяців роботи виставки, повідомляє Укрінформ.
Павільйони країн-учасниць поділили на чотири типи: площею
До складу журі увійшли 9 експертів у галузі архітектури та міжнародних виставок. Вони й визначили перші три місця в кожній групі за двома категоріями: виставковий дизайн та розкриття теми.
Україна посіла третє місце в категорії «Розкриття теми» у групі спільних павільйонів. «Срібло» забрала тут Гана, а «золото» — Таджикистан.
Загалом нагороди отримали 24 країни-учасниці «ЕКСПО-2017» із 115.
Як повідомлялося раніше, із 10 червня до 10 вересня в Астані (Республіка Казахстан) проходить Міжнародна спеціалізована виставка «ЕКСПО-2017». Україна на Національному стенді у рамках виставки представила близько 100 інвестиційних проектів у сфері відновлюваної енергетики та енергоефективності.
Загалом участь у виставці взяли 115 країн.