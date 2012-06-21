На платформі Google Arts & Culture з’явилась віртуальна виставка «Колекція орденів Львівського історичного музею».
Музей став четвертою українською інституцією, якій вдалося домовитися про співпрацю із Google. Також на платфорі можна побачити фрески Софійського собору, стріт-арт у Кам'янці-Подільському та експонати з музею Івана Гончара (Київ).
Як повідомляє видання Prostir.Museum, перемовини між менеджментом міжнародної компанії та українським музеєм тривали 10 місяців. Угоду було підписано восени минулого року.
Крім створення таких проектів співпраця передбачатиме також виготовлення 3D моделей та цифрових копій найцікавіших музейних експонатів. Також у планах віртуальна екскурсія музеєм.
Усе це буде створено коштом та з використанням обладнання Google.