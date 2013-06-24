302 судна експортували продукцію українських аграріїв та інші вантажі до 24 країн світу. Про це повідомив Віце-прем’єр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, передає пресцентр Урядовий портал.

“За 4 місяці роботи коридору ми розширили номенклатуру вантажів і розпочали їхній експорт. Зауважу, суттєво збільшився обсяг агропродукції: з 278 тис. тонн в перший місяць до майже 5 млн тонн зараз”, - зазначив Віце-прем’єр-міністр.

Він також наголосив, що попри систематичні атаки росії на портову інфраструктуру Український коридор працює – з моменту запуску порти Великої Одеси прийняли 337 нових суден під завантаження, ще 79 – готуються прийняти найближчим часом.

“Велика подяка ЗСУ і міжнародним партнерам, які допомагають забезпечувати роботу цього шляху в умовах військової агресії”, - сказав Олександр Кубраков.