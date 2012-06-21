Україна у 2016—2017 маркетинговому році порівняно з попереднім періодом збільшила експорт цукру в 33 рази — до 344 тисяч тонн. Такого результату досягнуто завдяки системній і злагодженій роботі всієї виробничої ланки — від виробників цукрових буряків до переробників. Про це сказав міністр агарної політики та продовольства Тарас Кутовий під час роботи першого Міжнародного конгресу для виробників та переробників цукрових буряків, який відбувся в Києві.
За словами міністра, українські аграрії виростили якісний урожай цукрових буряків, що дало змогу в нинішньому сезоні отримати 6,9 тонни цукру з одного гектара, а це втричі більше, ніж в 2010 році. Завдяки зростанню врожайності 2016-го валовий збір цукрових буряків із площі 290 тисяч гектарів становив 13,2 мільйона тонн, а у 2000-му таку саму кількість цукросировини було зібрано із площі 747 тисяч гектарів. Тарас Кутовий зазначив, що у галузі дуже амбітні плани: цьогоріч експортувати мільйон тонн цукру, повідомляє прес-служба Мінагрополітики.