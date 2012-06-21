Україна за п'ять місяців 2017 року збільшила експорт електроенергії на 40,6% порівняно з аналогічним періодом 2016 року – до 2,618 млрд кВт-год, повідомляє Міністерство енергетики та вугільної промисловості.
Поставки електроенергії з «енергоострова Бурштинської ТЕС» у напрямку Угорщини, Словаччини і Румунії зросли на 18% (на 232,4 млн кВт-год) – до 1,526 млрд кВт-год. Постачання електроенергії до Польщі знизилися на 6,5% (на 36,8 млн кВт-год) – до 528,1 млн кВт-ч. Поставки електроенергії в Молдову склали 564 млн кВт-год проти 3,7 млн кВт-год за п'ять місяців минулого року.
В Білорусь і Росію в січні-травні минулого та поточного років українська електроенергія не експортувалася.
Крім того, Україна в січні-травні 2017-го імпортувала 19,3 млн кВт-год електроенергії (із РФ – 18,8 млн кВт-год, Білорусі – 0,5 млн кВт-год) проти 20,1 млн кВт-год за п'ять місяців 2016-го. Імпорт у січні-травні 2017 був врахований за контрактами ДП «Енергоринок» як технологічне переміщення.