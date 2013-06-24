Після перемоги у війні Україна зможе за десять років наростити виробництво агропродукції до 200 мільйонів тонн та годувати 600 мільйонів людей на планеті щороку. На цьому наголосив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький під час конференції «Від візії до майбутнього України: початок постійного діалогу держави та бізнесу».

Він розповів учасникам заходу, як може розвиватися агропромисловий комплекс за умови деокупації всіх українських земель, зауваживши, що перспектива реалізації такої стратегії залежить від паралельного розвитку інших секторів економіки.

«Наші цілі: забезпечувати 600 мільйонів людей на планеті харчовими продуктами, розвивати політику імпортозаміщення і до 90% споживати власну агропродукцію, підвищити конкуренцію в секторі переробки і переробляти 50% врожаю, розвивати ринок біометану, здобути інвестиційний портфель — абсолютно реальні, але для цього нам потрібна інша точка відліку», — зазначив посадовець.

За словами Тараса Висоцького, Україна може наростити виробництво до 200 мільйонів тонн агропродукції за наступні десять років, але для цього вона має мати в обробітку всі 32 мільйони га землі і здобути перемогу у війні, повідомляє Мінагрополітики.

«Багато країн вже тепер зіткнулися з гострою нестачею продовольчих продуктів. Ідеться про 350 мільйонів людей. Населення планети збільшується, а кліматичні умови змінюються не в кращий бік для агросектору. Тож потенціал України на агропромисловій мапі значний, і він може зростати», — переконаний він.

Тарас Висоцький додав, що Україні потрібно робити акцент на автоматизації та цифровізації всіх сільськогосподарських процесів, щоб підвищити продуктивність та інтенсивність виробництва агропродукції.

Відділ новин

«Урядового кур’єра»

ДОВІДКА «УК»

Конференція «Від візії до майбутнього України: початок постійного діалогу держави та бізнесу», яку організували Офіс Президента України, Міністерство економіки та Київська школа економіки, — перший захід із серії івентів, присвячених пошуку практичних способів реалізації стратегії економічного розвитку та відновлення України на найближчі роки. Конференція відбулася за підтримки Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України», уряду Великої Британії (UK Aid), Представництва Європейського Союзу в Україні.