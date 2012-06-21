Експорт аграрної продукції з України за січень-лютий 2017 р. у порівнянні з аналогічним періодом 2016 р. зріс на 32,3% та склав $2,68 млрд.
Про це з посиланням на дані Державної фіскальної служби інформує асоціація «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ).
При цьому, як відзначають експерти, частка експорту аграрної продукції у загальній структурі експорту України майже не змінилась — 42,8%.
Продукція рослинництва стала локомотивом нарощення експортних поставок (+$321,2 млн у 2017 р. відносно до січня-лютого 2016 р.), основу збільшення становила пшениця (+$107,8 млн) та соєві боби (+$120,3 млн). На $163,5 млн зросли поставки готової продукції, в основному за рахунок експорту цукру (+$74,9 млн) та макухи (здебільшого соняшникової, +$37,3). Експорт жирів і олії зріс на +$130,5 млн за рахунок нарощення соняшникової олії на +$127,4 млн.
Поставки продукції тваринництва закордон зросли на +$39,7 млн, ключову роль у нарощенні поставок відіграв експорт охолодженого і мороженого м`яса ВРХ (+$12,7 млн) та поставки м`яса птиці, в основному курятини (+$10,9 млн), додали в УКАБ.