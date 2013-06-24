Україна представила ключові показники виконання Угоди про вантажні перевезення з Європейським Союзом під час другого засідання Спільного комітету угоди за участі країн ЄС та Європейської комісії.

«Угода про лібералізацію вантажних перевезень, так званий транспортний безвіз, — один із ключових підсумків підтримки нашої держави від ЄС у галузі транспорту та забезпечення експортної логістики, отже нашої економіки. Завдяки угоді експорт товарів саме вантажівками в напрямку країн ЄС зріс на 30% цього року, якщо порівнювати із 2021-м, коли була чинною дозвільна система перевезень. Угода — основний елемент «шляхів солідарності» для підтримки експорту зернових в умовах нестачі стабільних альтернативних шляхів та морської блокади», — наголосив віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков. Він підкреслив, що порушення умов угоди, зокрема блокада польськими протестувальниками пунктів пропуску, негативно позначилася на українській економіці та експорті.

«Повне розблокування кордону та запобігання подібним ситуаціям у майбутньому має стати принципом економічної безпеки нашого регіону», — підсумував віцепрем’єр-міністр.

Ключові підсумки виконання угоди, підписаної 29 червня 2022 року:

• експорт українських товарів дорогами до ЄС зріс на 40% 2022-го порівняно з попереднім роком та на 30% у 2023-му порівняно з 2021-м;

• імпорт товарів в Україну з ЄС зріс на 11% 2022 року та на 25% — 2023-го порівняно із 2021-м, до підписання угоди;

• на 48% більше товарів було експортовано до країн ЄС дорогами за півтора року чинності угоди, ніж за аналогічний період до її підписання, імпорт за цей період зріс на 44%.

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури нагадує, що Угоду про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та ЄС було підписано 29 червня 2022 року терміном на рік. 2023-го її було продовжено ще на рік — до 30 червня 2024-го.