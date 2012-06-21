У вівторок 24 травня 2017 р. в Національному історико-архітектурному музеї «Київська фортеця» відбулося урочисте відкриття польської експозиції «Катинь 1940», опрацьованої Катинським музеєм у Варшаві, організоване засприяння Посольства Республіки Польща в Україні. В урочистому відкритті експозиції взяла участь численна польська делегація на чолі з головою Інституту Національної пам`яті Республіки Польща Ярославом Шареком, директором Музею Війська Польського Адамом Булавою, директором Катинського музею Евою Ковальською. Присутні були також посол Республіки Польща в Україні, посли Латвійської Республіки і Естонської Республіки в Україні, співробітники польської консульської установи у Києви, представники польських культурно-просвітницьких товариств Київщини, українські історики, громадські діячі, журналісти, в тому числі перший посол Незалежної України в Польщі Дмитро Павличко.
На початку урочистого відкриття експозиції «Катинь 1940» директор Українського Інституту Національної пам`яті Володимир В`ятрович у своєму виступі зазначив, що в історії України і Польщі було багаторізноманітних сторінок, серед яких були складні і трагічні моменти. Найбільші трагедії в історії обох народів мали місце в період двох тоталітаризмів ХХ століття – гітлерівського і сталінського, і тому українці і поляки як ніхто інший зобов`язані, аби розказувати світові правду про те, що коїлося в цій частині Європи, які злочини скоював комуністичний режим в Радянському Союзі.
Катинський злочин, вчинений на основі рішення радянського Політбюро від 5 березня 1940 року, стосувався «ліквідації» 14 700 військовополонених – офіцерів Війська Польського та 11 000 осіб – поліцейських, пожежників, залізничників, юристів, інженерів, лікарів, цивільних, які були в`язнями, заарештованими НКВД на території Західної Білорусі і Західної України, куди 17 вересня 1939 року увійшла Радянська армія.
Голова Інституту Національної пам`яті Республіки Польща Ярослав Шарек наголосив, зокрема, що для будь-якого народу втрата еліти рівнозначна втраті своєї національної тотожності, саме тому тоталітарна машина в СРСР, не вбиваючи мільйонів поляків, узялася знищувати польську еліту. Правду про Катинський злочин, попри всі зусилля післявоєнної комуністичної влади в Польщі затаїти і приховати трагедію, зберегли близькі і рідні жертв. Голова польського Інституту Національної пам`яті погодився з думкою українського колеги, що про спільні трагічні переживання і страждання поляків і українців в період радянської неволіу ХХ столітті треба говорити в Європі, аби робити належні висновки і посилювати ті цінності, на які спирається об`єднана Європа.