Нікого не залишили байдужими події поблизу Авдіївки. П’ять діб запеклих боїв не скорили духу українських військових. На кількасотметровий клаптик землі прилетіли тисячі ворожих снарядів. Країна молилася за перемогу над ворогом і за життя наших бійців.
Та надія не покинула жодного з нас. Про успішне виконання завдання з утримання позицій в Авдіївці розповів командир славнозвісної 72-ї окремої механізованої бригади, яка захищала місто, полковник Андрій Соколов.
— Оскільки за спостережний пост супротивника, який ми зайняли, точилися запеклі бої, вважаю, що позиція для них дуже важлива, — зауважив Андрій Соколов в інтерв’ю військовому телебаченню. — Наші бійці відбили кілька десятків атак. Події, які відбулися, вважаю екзаменом на зрілість наших Збройних сил. Ми його склали успішно.
Він зауважив, що не хотів би нікого відзначати особисто. Бойові підрозділи: загальновійськові й артилерія, забезпечення і розвідники, інженери, а особливо медики — усі виконали завдання. Після цих боїв супротивник називає підрозділи бригади, які виконували завдання поблизу Авдіївки, «безсмертним полком».
За словами полковника Андрія Соколова, крім виконання бойових завдань на передньому краї, військові багато уваги приділяють роботі з місцевими жителями. Головне — не ставитися до них як до ворогів. Ми повинні їм допомагати, вважає він, а свідомість зміниться з часом.
— Ця війна закінчиться, безумовно, нашою перемогою. Для нас дуже вагома допомога суспільства. Важливо знати, що країна з нами, тоді набагато легше виконувати завдання.
Знаючи про щедрий послужний список, зітканий з перемог, хоч досягнутий, на жаль, не без втрат, стає зрозуміло: Україна має надійний захист.