У найближчому майбутньому на автомобілях Audi з’являться панорамні скляні дахи з сонячними батареями.
Заради реалізації цього проекту німецький автовиробник почав співпрацювати з дочірньою фірмою концерну Hanergy, яка займається випуском сонячних батарей. Розробники Audi мають намір побудувати перший прототип з особливим дахом до кінця 2017 року. У поверхню скляного даху вмонтують сонячні елементи, які випускає Alta Devices в Каліфорнії, повідомляють іноземні ЗМІ.
У перспективі такими елементами покриватимуть майже весь дах. Енергію, яка вироблятиметься сонячними батареями, використовуватимуть для обігріву крісел або роботи кондиціонера, щоб запас ходу електрокара не знижувався, коли водій і пасажири використовують такі операції.
Наразі Audi не випускає жодного серійного електромобіля, проте вже в 2018 році компанія презентує електрокроссовер e-tron, а ще через рік до нього приєднається другий автомобіль на електротязі – Audi e-tron Sportback.