Ініціатива «Електросьогодні» (Е2D) полягає в тому, щоб стимулювати громадян активніше пересідати з бензинових і дизельних автомобілів на електромобілі. Невдовзі буде створено велику робочу групу, яка розроблятиме «Електричну стратегію глобального переходу України на електромобілі».
Під час презентації Ініціативи міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик оптимістично розповів, що світові технології виробництва акумуляторних батарей для електромобілів постійно вдосконалюють. Батареї стають ємнішими, а на їхню зарядку витрачають дедалі менше часу. Мине ще якихось 3—5 років і такі авто обладнуватимуть акумуляторами набагато вищої якості зі значно більшим ресурсом. Усе це сприятиме популяризації електромобілів. А враховуючи те, що 57% в енергобалансі країни становить істотно дешевша електроенергія АЕС, то перспективи можна вважати більш ніж оптимістичними.
Прокоментував міністр і створення мережі електрозарядних станцій. Спільно з Мінінфраструктури є змога реалізувати ініціативу електрифікації паркувальних майданчиків, які буде обладнано приладами для зарядки електромобілів вночі. «Міненерговугілля допоможе створити законні умови для стимулювання розвитку зарядних станцій, які працюватимуть за «нічним тарифом». Нічний тариф на електроенергію буде значно дешевшим за денний, що дасть змогу власникам електромобілів відчутно економити на зарядці і зменшити витрати на експлуатацію», — цитує слова Ігоря Насалика прес-служба відомства.
Зокрема Ініціатива «Електросьогодні» важлива й з огляду на підписання Україною Паризької кліматичної угоди.
Михайло ЮРЧЕНКО
для «Урядового кур’єра»