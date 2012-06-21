Верховна рада схвалила в другому читанні законопроєкт про продовження використання цифрових паспортів. Йдеться про проєкт закону №4355.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

"За" проголосували 302 нардепа.

Закон дозволив відображення в електронній формі інформації, що міститься у паспорті громадянина в формі картки, в паспорті громадянина України для виїзду за кордон, а також в інших документах, у яких відображається інформація про реєстраційний номер облікової картки платника податків та/або про зареєстроване місце проживання (е-паспорт і е-паспорт для виїзду за кордон).

На цей час використання е-паспортів відбувається у рамках реалізації експериментального проєкту, передбаченого постановою Кабінету Міністрів Украхни від 15 квітня 2020 року.

"Проєкт є тимчасовим, що унеможливлює використання громадянами України е-паспорта і е-паспорта для виїзду за кордон після 2021 року", – підкреслюється у пояснювальній записці.

Прикінцевими положеннями передбачено, що закон набере чинності з 23 серпня 2021 року. Однак один з пунктів документу набере чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, Рада прийняла цей закон за основу на початку лютого.