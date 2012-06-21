Нещодавно в Польщі відбувся Міжнародний форум «Європа—Україна», учасники якого з-поміж інших питань розглянули та високо оцінили впровадження Всеукраїнської електронної платформи UP.me, яке розпочалося із Сумщини. Як повідомив віце-президент Міжнародної торгової палати ICC Ukraine з цифрової економіки Володимир Демура, це свідчить про незаперечні здобутки сумського краю, перспективу реалізації проекту не тільки в нашій країні, а й за кордоном. Аналогів цьому задуму поки що немає у світі: перевести у цифру всі сфери та сектори економіки, забезпечивши ефективну комунікацію між державою, суспільством та бізнесом. Іншими словами, перейти з оffline в online-відносини. Основа платформи UP.me — електронний агрегатор, на якому вже розміщені тисячі українських підприємств, структур, підрозділів, перелік товарів, послуг тощо. За його допомогою є всі можливості істотно наростити обсяги продажів і послуг, що сприятиме активізації економіки країни та зростанню її валового внутрішнього продукту.
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