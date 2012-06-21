Honda активно працює над електрифікацією свого транспорту. Незабаром має з’явитися кілька електромобілів, серед яких і скутер.
Про це повідомляють іноземні ЗМІ.
Передбачається, що мотоцикли стануть використовувати кур’єрські служби. Зарядка скутера буде здійснюватися на станціях, які розташуються в поштових відділеннях. У рух мопед буде приводитися електричним двигуном. Більш детальна інформація про технічні характеристики новинки поки що не розголошується.
Виробник також має намір випустити в наступному році два електромобілі, над якими зараз працює спеціальна група. Восени цього року вже буде представлений перший з електрокарів.
Модель стане втіленням концепту EV-Cub, презентованого два роки тому.