Лідер українського тенісу Еліна Світоліна вкотре оновила особистий і національний рекорди в світовій класифікації. Завдяки тріумфу на турнірі Жіночої тенісної асоціації (WTA) Premier 5 у столиці Канади Торонто українська спортсменка змогла піднятися ще на одну сходинку в рейтингу WTA, посівши таким чином 4-е місце. «Фантастика. Ми дуже пишаємось, Еліно. Нових тобі перемог в цьому блискучому сезоні», — написав у Twitter Президент Петро Порошенко.
Для Еліни Cвітоліної, як і для всього національного тенісу, це новий особистий рекорд (в одиночному розряді WTA), а також повторення рекорду Андрія Медведєва, екс-четвертої ракетки світу в Асоціації тенісистів-професіоналів (АТР). Медведєв посів четверте місце у чоловічій класифікації наприкінці травня 1994-го у віці лише 19 років і протримався на цій позиції три тижні. Еліна Світоліна стала першою тенісисткою в історії туру, якій вдалося взяти три титули поспіль на турнірах Premier 5 зі старту сезону, повідомляє Укрінформ. (Систему було запроваджено в 2009 році).
Раніше за вісім сезонів у WTA взагалі жодна тенісистка не вигравала три титули цієї категорії навіть у довільному порядку. По два трофеї на Premier 5 за рік збирали Каролін Возняцкі (2010), Марія Шарапова (2011), Серена Вільямс (2013, 2014) і Вікторія Азаренко (2013). Для Еліни Світоліної це вже п’ятий кубок у поточному сезоні (Тайбей, Дубай, Стамбул, Рим, Торонто). Еліна утримує перше місце за кількістю титулів, здобутих упродовж цього року.
Відділ новин «Урядового кур’єра»