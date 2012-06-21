Українська тенісистка Еліна Світоліна, яка вчора ввечері поступилася в чвертьфіналі турніру Roland Garros-2017 румунці Сімоне Халеп 6-3 6-7 (6) 0-6, ведучи по ходу зустрічі 6-3 5-1, прокоментувала результат поєдинку на післяматчевій прес-конференції.
«Я зовсім не повинна говорити про цей матч, як про якийсь поганий досвід, як про негатив. Мені здається, навпаки – це хороший досвід.
Так, я засмутилася, мені сумно, але завтра буде новий день, життя триває, і я нічого не можу вдіяти з тим, що сталося у цій грі.
Звичайно, для мене це важко, в якійсь мірі мені навіть і не пощастило в якийсь момент. Але я не можу сказати, що у мене погане життя. Я увійду в ТОП-5 на наступному тижні, у мене в цьому сезоні вже є чотири титули. Ніхто цього у мене не відбере.
Мені здається, що вже завтра я не буду пригніченою», – цитує Еліну Світоліну sapronov-tennis.org.
Незважаючи на поразку в чвертьфіналі Roland Garros-2017, у понеділок, 12 червня, Еліна Світоліна стане першою українкою в історії у першій п’ятірці світового рейтингу.