Перша ракетка України Еліна Світоліна указом Президента Петра Порошенка нагороджена орденом «За заслуги» III ступеня.
З нагоди Дня Конституції Президент України «за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм» нагородив Еліну Світоліну орденом «За заслуги» III ступеня.
Відповідний указ оприлюднено на офіційному сайті Президента України Петра Порошенка.
Світоліна 2017-го стала першою українською тенісисткою в топ-10 рейтингу WTA.
Зараз Світоліна – п'ята ракетка світу. На майбутньому Вімблдоні українка може повторити національний рекорд Андрія Медведєва, який 1994 року перебував на четвертому рядку в рейтингу АТР.