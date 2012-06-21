Президент Франції Еммануель Макрон удостоїв британського поп-артиста Елтона Джона Орденом почесного легіону Франції. Відеозапис промови співака після церемонії вручення, яка выдбувалася в Єлисейському палаці з нагоди Дня музики, французький лідер опублікував у своєму акаунті в Twitter.
Саме нагородження пройшло без присутності преси в Єлисейському палаці. Музикант зазначив, що давно мав ніжні почуття до Франції, її культури, способу життя і народу.
Макрон в свою чергу пояснив, що удостоїв Джона вищої нагороди Франції не тільки за його творчість, а й за його благодійну діяльність. Зокрема, глава держави підкреслив, що фонд Елтона Джона за роки свого існування з 1992 року зібрав понад 450 мільйонів євро для боротьби зі СНІДом. Також французький лідер підтримав заходи протидії таким хворобам, як туберкульоз і малярія.
«Як і музика, боротьба проти СНІДу є моєю пристрастю протягом багатьох-багатьох років. І як музика, ця боротьба нагадує мені кожен день про надзвичайну силу людського духу ... Цей чарівний людський дух я буду нести з собою впродовж життя, будучи гордим членом почесного легіону », – сказав Джон в п'ятницю, 21 червня.
Музикант підкреслив, що спільна робота світової спільноти може скоротити кількість смертей від СНІДу вдвічі, знизити число нових захворювань ВІЛ на 61% і забезпечити лікуванням 27 мільйонів ВІЛ-інфікованих людей.
Елтон Джон за свою музичну і благодійну діяльність став Командором ордена Британської Імперії в 1996 році. Королева Великобританії Єлизавета II ввела артиста в лицарі-бакалаври за його роботу в боротьбі зі СНІДом у 1998 році. Це дало йому титул «сера».
Фонд Елтона Джона із боротьби зі СНІДом з'явився в 1992 році з ініціативи музиканта для підтримки нових розробок в галузі лікування захворювання, а також для допомоги людям з ВІЛ та СНІДом. Організація проводить роботу у тпонад 50 країнах світу.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»