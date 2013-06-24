Заступник Міністра енергетики України Ярослав Демченков обговорив з делегацією депутатів Бундестагу Федеративної Республіки Німеччина напрямки реалізації німецько-українського енергетичного партнерства. Про це повідомляє Урядовий портал.

Під час зустрічі заступник Міністра подякував німецькій стороні за надане українському енергетичному сектору обладнання, яке допомагає проводити відновлювальні та ремонтні роботи після російських атак, а також готуватися до проходження наступного опалювального сезону. В Україну з Німеччини надійшло 86 вантажів гуманітарної допомоги загальною вагою 1173 тонни, зокрема 284 силових трансформатори.

Окремо Ярослав Демченков відзначив, що Німеччина зробила потужний внесок до Фонду енергетичної підтримки України, за кошти якого здійснюються закупівлі устаткування для потреб українських енергетичних компаній.

Сторони відзначили важливість досягнутих у квітні 2023 року домовленостей між Міністром енергетики України Германом Галущенком та Віце-канцлером ФРН, Федеральним міністром економіки й захисту клімату Німеччини Робертом Габеком щодо розширення напрямків німецько-українського енергетичного партнерства з акцентом на «зелене» відновлення та відбудову енергетики України.

У межах досягнутих домовленостей сторони зобов’язалися розширити Партнерство у таких напрямках, як відновлення енергетичної інфраструктури, сприяння підвищенню стабільної стійкості енергетичного сектору та розширеному використанню відновлюваних джерел енергії, зокрема вітру, сонця, біомаси, гідроенергії та «зеленого» водню.

На зустрічі також обговорювалися питання інтеграції українського та європейського енергетичних ринків, зокрема завершення синхронізації української енергетичної системи з європейською ENTSO-E.

Німецька сторона висловила зацікавленість у підтримці комунікації з ENTSO-E щодо перспектив збільшення обсягів комерційного обміну електроенергією між Україною та європейськими країнами.

Представники Бундестагу також висловили зацікавленість в участі у роботі Третього Німецько-українського енергетичного дня, який відбудеться у Берліні 25 жовтня. Під час заходу планується обговорення питань розвитку державно-приватного партнерства обох країн у різних галузях енергетики.