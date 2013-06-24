Міністерство енергетики України передало енергетикам прифронтових областей чергову партію обладнання для відновлювальних робіт. Зокрема, АТ «Запоріжжяобленерго» отримало опори загальною вагою 21 тонну, а АТ «Миколаївобленерго» – вагою близько 20 тонн. Відповідне обладнання було надане Польщею. Про це повідомляє Урядовий портал.

Тільки за останні два тижні з Польщі надійшло 13 вантажів допомоги загальною вагою понад 190 тонн. Серед них, зокрема, 82 генератори різної потужності.

Загалом, починаючи з березня 2022 року, до України надійшло 93 вантажі допомоги від польських партнерів загальною вагою понад 1,6 тисячі тонн.

«Ми надзвичайно цінуємо допомогу, яку надає Польща нашому енергосектору - дипломатичну, гуманітарну, організаційну. Дуже важливою є робота логістичного хабу rescEU у Польщі, який збирає гуманітарну допомогу з усієї Європи та швидко передає її в Україну. Завдяки наданому обладнанню наші енергетики швидше та ефективніше проводять відновлювальні роботи для підготовки до наступного опалювального сезону. Ця підтримка є особливо цінною для прифронтових регіонів, таких як Запорізька та Миколаївська області, які продовжують зазнавати нещадних атак ворога», - зазначив Міністр енергетики України Герман Галущенко.

іністерство енергетики України передало енергетикам прифронтових областей чергову партію обладнання для відновлювальних робіт. Зокрема, АТ «Запоріжжяобленерго» отримало опори загальною вагою 21 тонну, а АТ «Миколаївобленерго» – вагою близько 20 тонн. Відповідне обладнання було надане Польщею.

Тільки за останні два тижні з Польщі надійшло 13 вантажів допомоги загальною вагою понад 190 тонн. Серед них, зокрема, 82 генератори різної потужності.

Загалом, починаючи з березня 2022 року, до України надійшло 93 вантажі допомоги від польських партнерів загальною вагою понад 1,6 тисячі тонн.

«Ми надзвичайно цінуємо допомогу, яку надає Польща нашому енергосектору - дипломатичну, гуманітарну, організаційну. Дуже важливою є робота логістичного хабу rescEU у Польщі, який збирає гуманітарну допомогу з усієї Європи та швидко передає її в Україну. Завдяки наданому обладнанню наші енергетики швидше та ефективніше проводять відновлювальні роботи для підготовки до наступного опалювального сезону. Ця підтримка є особливо цінною для прифронтових регіонів, таких як Запорізька та Миколаївська області, які продовжують зазнавати нещадних атак ворога», - зазначив Міністр енергетики України Герман Галущенко.