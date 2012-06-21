Біогазова станція, що перетворюватиме сміття на електроенергію, запрацювала на міському сміттєзвалищі в Рівному. Компанія «Укртепло» інвестувала в проект 20 мільйонів гривень і сподівається на його окупність за три з половиною — чотири роки.
— Небезпечний метан відкачуватимуть із нижніх шарів звалища й перетворюватимуть на біогаз, з якого вироблятимуть 500 кіловатів електроенергії на годину. Вона надходитиме в об’єднану енергосистему, — розтлумачив міський голова Рівного Володимир Хомко. — Так сьогодні робить увесь світ. Це допоможе запобігти пожежам: принаймні ризиків повторити львівський варіант у нас тепер значно менше. Зокрема за оренду звалища міський бюджет щорічно отримуватиме 200 тисяч гривень.
За попередніми підрахунками, за рік станція добуватиме від 2,5 до 4 мільйонів кубів біогазу, з якого виготовлять до 4 мільйонів кіловатів електроенергії. І хоч, як кажуть, одна ластівка не робить весни, треба сподіватися, що весна в проблемі переробки твердих побутових відходів в Україні таки настане. Тому використання сміття як джерела енергії — це і економіка, і екологія, і вирішення надзвичайно гострої соціальної проблеми: приміром, рівненське сміттєзвалище, як і більшість в Україні, давно відпрацювало свій ресурс.