Біогазова станція, що перетворюватиме сміття на електроенергію, запрацювала на міському сміттєзвалищі в Рівному. Компанія «Укртепло» інвестувала в проект 20 мільйонів гривень і сподівається на його окупність за три з половиною — чотири роки.

— Небезпечний метан відкачуватимуть із нижніх шарів звалища й перетворюватимуть на біогаз, з якого вироблятимуть 500 кіловатів електроенергії на годину. Вона надходитиме в об’єднану енергосистему, — розтлумачив міський голова Рівного Володимир Хомко. — Так сьогодні робить увесь світ. Це допоможе запобігти пожежам: принаймні ризиків повторити львівський варіант у нас тепер значно менше. Зокрема за оренду звалища міський бюджет щорічно отримуватиме 200 тисяч гривень.

На новій станції все працює бездоганно. Фото надане автором

За попередніми підрахунками, за рік станція добуватиме від 2,5 до 4 мільйонів кубів біогазу, з якого виготовлять до 4 мільйонів кіловатів електроенергії. І хоч, як кажуть, одна ластівка не робить весни, треба сподіватися, що весна в проблемі переробки твердих побутових відходів в Україні таки настане. Тому використання сміття як джерела енергії — це і економіка, і екологія, і вирішення надзвичайно гострої соціальної проблеми: приміром, рівненське сміттєзвалище, як і більшість в Україні, давно відпрацювало свій ресурс. 