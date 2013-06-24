Енергоефективність, біометан і безвуглецева економіка – напрями, в яких ЄС бачить Україну вагомим партнером. На цьому було наголошено під час зустрічі Голови Держенергоефективності Ганни Замазєєвої із радником Представництва ЄС в Україні з питань енергетики Торстеном Воллертом та торговим консулом Анне Берціо. Про це повідомляє Урядовий портал.

Як повідомили європейські партнери, які ініціювали зустріч, після потужної Конференції з відновлення України у Лондоні важливо чітко структурувати шляхи співпраці.

Тому сторони сфокусувалися на актуальних як для ЄС, так і для України напрямах, від яких залежить енергетична стійкість та сталий розвиток, – енергоефективність, збільшення використання відновлюваних газів та декарбонізація.

Окремо, команда Держенергоефективності презентувала кроки та напрацювання по запровадженню повноцінного ринку біометану.

Зокрема, Голова акцентувала увагу партнерів на тому, що згідно із законом № 3220-IX від 30.06.23, прийнятому Верховною Радою України, саме за Держенергоефективності остаточно закріплено ведення реєстру біометану та видача гарантій походження біометану (у т.ч. на стиснений та зріджений).

«Зараз, ще більш активно, разом з DENA, Мінцифри та Оператором ГТС, працюємо над впровадженням повноцінного реєстру біометану на основі програмного забезпечення німецьких партнерів. Україна прагне стати повноцінним гравцем на ринку біометану в ЄС і на підтвердження цьому у ВРУ вже зареєстровано законопроект № 9456, спрямований на внесення змін до Митного кодексу України щодо митного оформлення біометану», – повідомила Ганна Замазєєва.

Голова Агентства домовилася із європейськими колегами тісно працювати, щоб врегулювати питання визнання українських гарантій походження біометану в ЄС та сприяння його експорту.

Окрім біометану, сторони обговорили інтегровану політику ЄС щодо енергоефективності та декарбонізації, а також плани щодо запровадження механізму прикордонного вуглецевого регулювання – CBAM.

«Ми, зі свого боку, слідкуємо за курсом Євросоюзу, адаптуючи національне законодавство та впроваджуючи низку інструментів, які дозволять досягати цілей з енергоефективності та декарбонізації у довгостроковій перспективі», – наголосила Ганна Замазєєва.

Зацікавлений такою стратегією дій, Торстен Воллерт запевнив, що готовий підтримувати усі ініціативи, спрямовані як на охоплення нагальних потреб України, так і на відбудову країни на основі глобального принципу сталого розвитку та стандартів енергоефективності.