Під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля відбулася нарада про підготовку паливно-енергетичного комплексу та житлово-комунального господарства до осінньо-зимового періоду 2023—2024 років.

У Міністерстві енергетики повідомили, що на початок опалювального сезону заплановано накопичити 1,8 мільйона тонн вугілля та 14,7 мільярда кубометрів газу. Усі планові ремонти енергетичних об’єктів тривають згідно із графіком.

Як зазначили в Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури, відновлено 435 об’єктів теплопостачання.

Прем’єр-міністр заслухав керівників НЕК «Укренерго», НАЕК «Енергоатом» та ПрАТ «Укргідроенерго» щодо стану ремонтних робіт на об’єктах компаній, а також інформацію про перебіг робіт із захисту об’єктів енергетики всіх форм власності.

«Забезпечення інженерного захисту на об’єктах енергогенерації та розподілу — завдання так само важливе, як і їхнє відновлення. До опалювального сезону маємо максимально убезпечити нашу енергетику від російських ракет і дронів. Це персональна відповідальність зокрема й керівників енергетичних об’єктів», — наголосив Денис Шмигаль.