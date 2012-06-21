Перехід на альтернативні види палива та заходи із утеплення та термомодернізації приміщень упродовж минулого року дозволили жителям Придесення зекономити понад 28 мільйонів гривень. Про це повідомив Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської облдержадміністрації.
В області продовжується впровадження енергозберігаючих джерел світла у зовнішньому освітленні населених пунктів. Прогнозований економічний ефект від використання цих освітлювальних приладів сягає 700 тисяч гривень на рік.
Також в області одним з перспективних напрямків енергоощадності вважають розширення виробничих потужностей з випуску альтернативних видів палива.
Так, у 2016 році за рахунок коштів інвестора побудовано завод з виробництва паливних брикетів. Потужність виробництва — 2000 тонн на рік. Сировина – відходи деревообробки та сільськогосподарського виробництва. Загальна сума капіталовкладень — 15 мільйонів гривень.
Про те наскільки активно долучається до енергозбереження населення області свідчить промовистий факт: понад 1700 фізичних осіб у обласному управлінні АТ «Ощадбанк», обласній дирекції АБ «Укргазбанк» та філії АТ «Укрексімбанк» отримали на впровадження енергоефективних заходів кредити, загальна сума яких майже сягнула 25 мільйонів гривень.