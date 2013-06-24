Чергове засідання Координаційної групи G7+ з надання допомоги енергосектору України проходило під головуванням помічника держсекретаря США і координатора групи Джеффрі Паєтта за участі заступника голови генерального директорату з питань добросусідства і розширення Європейської комісії Катаріни Матернової.

Міністр енергетики України Герман Галущенко поінформував учасників про поточну ситуацію в енергосистемі, а також продовження російських спроб атакувати українські стратегічні об’єкти.

«Протиповітряна оборона України працює на відмінно, і це дає нам надії на майбутнє. Однак розуміємо, що росія не відмовиться від своїх намірів і надалі завдаватиме ударів по нашій енергетичній інфраструктурі, особливо з початком наступного опалювального сезону. Саме тому ми вже здійснюємо підготовку до зими, відновлюємо те, що зазнало атак, і посилюємо захист наших енергетичних об’єктів», — зазначив міністр.

Очільник Міненерго наголосив на важливості введення в експлуатацію оновленої лінії електропередачі Хмельницька АЕС — Жешув, яка посилює енергетичну безпеку України завдяки використанню механізмів експорту й імпорту електроенергії.

У межах підготовки до наступного опалювального сезону формується запас необхідного обладнання, яке може знадобитися для відновлення об’єктів після подальших атак ворога. Україна дякує міжнародним партнерам за вже надану допомогу та інформує про поточні потреби на платформі AidEnergy. Серед найнеобхідніших нині — обладнання, яке допоможе нам децентралізувати генерацію, зокрема мобільні газові турбіни та газові поршні.

Міністр поінформував про заходи з накопичення енергоресурсів до наступного опалювального сезону. Він нагадав, що оператор газосховищ Укртрансгаз пройшов сертифікацію за європейськими правилами, й Україна готова надавати європейським партнерам потужності своїх підземних сховищ для зберігання газу. Це посилить європейську й українську енергетичну безпеку.