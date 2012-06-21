ПАТ «Київенерго» планує завершити роботи з енергозабезпечення проведення пісенного конкурсу «Євробачення-2017» до 20 квітня, вартість робіт і обладнання 34 млн грн. Про цеповідомили у прес-службі ПАТ «Київенерго» у відповідь на запит УНН.
«Станом на 9 березня 2017 р. проведено процедури по закупівлі послуг та обладнання, укладено договори на виконання монтажних робіт з підрядними організаціями та постачальниками обладнання. Кінцевий термін поставки обладнання — до 20 березня 2017 р. Роботи планується завершити до 20 квітня 2017 року», — йдеться у відповіді на запит.
За даними Київенерго, підрядними організаціями визначено ТОВ «Енергоінвестмонтаж», ТОВ «КНВП Комета», ТОВ «Енерго-Бест», ТОВ «Київелектроспецмонтаж». Вони з початку березня виконують роботи по заміні дефектних ділянок існуючої кабельної лінії 10кВ ПС Лівобережна — РП414 та з прокладання нових кабельних ліній 10кВ для резервування живлення розподільного пункту РП 414 від РП 437.
«Вартість обладнання та робіт становить орієнтовно 34 млн грн. Джерело фінансування — кошти, заплановані у ремонтній та інвестиційної кампаніях КИЇВЕНЕРГО на 2017 рік», — додали у прес-службі.
При цьому у Київенерго зазначили, що для енергозабезпечення проведення пісенного конкурсу «Євробачення-2017» планується заміна дефектної ділянки існуючої кабельної лінії потужністю 10кВ від електропідстанції «Лівобережна» до розподільчого пункту (РП) 414.
Також Київенерго планує прокладання нових кабельних ліній потужністю 10кВ для резервування живлення РП 414 від РП 437; спорудження двох трансформаторних підстанцій БКТП-10/0,4кВ з силовими трансформаторами 2×1000 кВА і реконструкцію 4-х комірок з заміною масляних вимикачів 10кВ на вакуумні на підстанції «Лівобережна», 4-х комірок на РП 437 та 6-ти комірок в РП 414.