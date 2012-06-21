За минулий тиждень в Україні від ускладнень грипу померло 6 осіб. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.
«На минулому тижні в Україні зареєстровано шість летальних випадків від грипу: в Чернігівській, Донецькій, Запорізькій, Львівській областях —по одному випадку, два —в Одеській», —йдеться у повідомленні.
Загалом на минулому тижні на грип та ГРВІ захворіло 199 684 особи, з них 50,7% —діти віком до 17 років. Госпіталізовано 10 090 осіб. Показник захворюваності на грип та ГРВІ на 20,2% менший за попередній. Фахівці пов’язують зменшення захворюваності на початку року із новорічними святами та канікулами в навчально-виховних закладах.
Найвищий показник захворюваності зареєстровано у Волинській, найменший — у Харківській областях. На звітному тижні темп приросту серед дорослих і дітей до 17 років зменшився на 17,1 % та 23% відповідно. У шести областях України інтенсивні показники захворюваності на грип та ГРВІ перевищили епідемічні пороги.