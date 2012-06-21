За даними Міністерства охорони здоров’я України, в епідемічному сезоні захворюваності на грип і гострі респіраторні інфекції 2017—2018 років в Україні очікують три штами грипу: «Гонконг», «Брісбен» і новий для українців штам «Мічиган». Столичні заклади охорони здоров’я активно готуються до появи нових збудників грипу. Про це повідомляє прес-служба КМДА.
— Торік грип типу А (H1N1), до якого належить і штам «Мічиган», циркулював на дуже низькому рівні. Але попри «неагресивність» штаму медики вважають, що цього року епідемії грипу вже не уникнути, — наголосив заступник голови КМДА Микола Поворозник.
За його словами, багаторічні спостереження за грипом, дані про імунітет до захворювання у здорових осіб, а також низький процент охоплення вакцинацією населення на тлі погіршення соціально-економічної ситуації в Україні дають усі підстави спрогнозувати зростання кількості захворілих на 14%.
«Оскільки вірус «Мічиган» є підвидом «свинячого» грипу, то він має схожі ознаки захворювання. Його інкубаційний період становить 4—7 днів. Грип «Мічиган» відрізняється важким перебігом із великою ймовірністю виникнення ускладнень».
Як тільки вірус потрапив у сприятливе середовище (на слизовій оболонці ще здорової людини), він одразу починає розмноження. У хворих спостерігається підвищення температури до 38,7 С — 40 С, яка лишається високою протягом 3-х і більше діб.
Які симптоми «Мічигану»?
♦ головний біль, ломота або біль у суглобах, м’язах;
♦ сонливість, слабкість, відмова від їжі;
♦ кашель без відходження мокроти;
♦ рясне виділення поту;
♦ сухість слизових оболонок рота, носа, носоглотки.
У ході прогресування грипу стан хворого може ускладнюватись через розвиток пневмонії (первинної, вторинної або змішаної), серозного менінгіту, енцефаліту. При зараженні вірусом грипу «Мічиган» ускладнення розвиваються досить швидко та протікають складно.
— Київські медики першими в Україні зустрічаються із викликами, що пов’язані з появою нових збудників інфекційних захворювань, зокрема — грипом. Наприклад, у 2003 році — з атиповою пневмонією, у 2006-му — тяжким гострим респіраторним синдромом, у 2009-му — пандемічним грипом. Тому ще в міжепідемічний період медична спільнота столиці ретельно готується до появи нових збудників грипу. Ми оновлюємо матеріально-технічну базу лікувальних закладів, закуповуємо тест-системи, діагностикуми та проводимо вакцинацію киян, — запевнив Микола Поворозник.