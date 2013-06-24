Цього разу, у межах цивільно-військового співробітництва Командування Об’єднаних Сил ЗС України за ініціативою командувача генерал-лейтенанта Сергія Наєва, святий Миколай у пікселі завітав до Чернігівської обласної дитячої лікарні. Про це повідомляє прес-служба КОС.

На маленьких пацієнтів, їхніх батьків та персонал медичного закладу очікувала святкова програма, а саме – виступ фольклорного колективу «Кралиця» з інтерактивною театралізованою виставою «Різдвяний Вертеп». У виконанні ансамблю лунали народні колядки, щедрівки та віншування.

Також діти отримали солодкі подарунки від святого Миколая, який у вітальному слові побажав усім міцного здоров’я, витривалості, одужання та якнайшвидшого повернення додому.

– У такий спосіб ми намагаємось подарувати справжню казку з радощами та усмішками малечі в складний для нашої країни час. Адже сьогодні надзвичайно важливо бути добродієм для маленьких українців, які системно відчувають страх і жахіття війни, перебуваючи на стаціонарному лікуванні у дитячих лікарнях Північної операційної зони, – підкреслив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Не оминув святий Миколай зі своїми помічниками й вихованців центру соціально-психологічної реабілітації дітей у селі Хмільниця.

– Нашим діткам вкрай необхідно відчувати увагу, любов і турботу дорослих. Звичайно, що всі вони чекали на подарунки, смаколики та свято. Щиро дякуємо за підтримку та привітання, – наголосила директорка центру Олена Лукашенко.

Нагадаємо, керівником проєкту ініціативи «Естафета Добра Святий Миколай – ЗСУ» став письменник, військовий капелан Борис Кутовий, художнім куратором – режисер Максим Добролюбов.