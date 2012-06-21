Днями в Міністерстві культури відбулася нарада з питань організації та проведення на Луганщині масштабного культурного проекту «Міжнародне Шевченківське літературно-мистецьке свято «В сім’ї вольній, новій». Вирішено, що у травні на схід країни завітають 70 сучасних письменників країни, які представлятимуть свої твори, а також покажуть свої роботи кращі українські художники.
«Наш край — благословенна земля, щедро засіяна великими літературними талантами. Тут багато лауреатів Шевченківської премії. Серед них — Василь Голобородько, Владислав Титов, в’язень сумління Герой України Микола Руденко, Іван та Надія Світличні», — каже поетеса Ганна Гайворонська.
На її думку, право приймати міжнародне свято обумовив той факт, що саме на Луганщині жили і працювали велети письменництва, всесвітньовідомі Володимир Даль і Борис Грінченко, які залишили світові свої безцінні мовні скарби — багатотомні тлумачні словники. У Лисичанську визрівали поезії «найніжнішого лірика України» Володимира Сосюри. Неповторному Григорові Тютюннику відкрито меморіальну дошку в селищі Щотове, що нині знаходиться на окупованій території.