Вінницька громадська організація молоді з обмеженими фізичними можливостями «Гармонія» розпочала реалізацію проекту «Фабрика ідей», який здійснюють за фінансової підтримки Peace Corps уряду Сполучених Штатів Америки в рамках масштабної програми «Розвиток місцевих громад» в Україні.
Проект спрямований на досягнення гармонійного розвитку місцевих громад за участі інститутів громадянського суспільства регіону та передбачає проведення семінарських навчань для громадських організацій в області, які лише починають свою роботу. Зі слів голови ГО «Гармонія» Раїси Панасюк, під час упровадження проекту громадські організації набудуть потрібних знань і, як результат, стануть успішними у здійсненні своїх суспільнокорисних ідей. «Наша мета — навчити творчого підходу в реалізації тієї чи іншої ідеї задля досягнення позитивного для громади результату», — зазначила вона. Навчання відбувалися з тематики оцінки та здійснення моніторингу потреб громад, стратегічного планування, проектного менеджменту, особливостей написання грантових проектів, а також теорії та практики фандрейзингу. За результатами роботи планується видати портфоліо, яке презентуватиме учасників проекту (громадські організації) широкому загалу і таким чином сприятиме їхньому розвитку.