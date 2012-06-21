Компанія Facebook дозволила власникам бізнес-сторінок публікувати вакансії за допомогою нового інструмента, а користувачам — безпосередньо в соцмережі відправляти резюме, передає УНН з посиланням на Recode.
Опубліковані вакансії бачитимуть у стрічці новин і в спеціальному розділі на сторінці компанії. Якщо користувача зацікавить оголошення, він зможе відгукнутися на нього, натиснувши кнопку «Apply Now».
Facebook буде автоматично вказувати в формі відгуку особисту інформацію користувача, який відгукнувся на відкриту вакансію. Ці дані братимуть з його профілю в соцмережі.
Роботодавці зможуть відповідати на отримані заявки через Messenger.