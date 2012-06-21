Служба безпеки соцмережі Facebook щодня закриває млн акаунтів, більшість з яких створені спамерами, шахраями і хейтерами. Про це CNBC розповів керівник відділу безпеки Алекс Стамос, передає Українська правда.
За словами Стамоса, таким чином соцмережа демонструє свою здатність забезпечити безпеку користувачам, а не тільки впроваджувати політику безпеки.
Однак враховуючи те, що Facebook користуються понад двох млрд людей, розробникам однаково не вдається прибирати всі потенційні «загрозливі суб'єкти» і іноді вони можуть вилучити акаунти, фото, відео або повідомлення, які не становлять небезпеки.
«Коли доводиться справлятися з мільйонами взаємодій щодня, не можна застосовувати правила безпеки без промахів», — стверджує Стамос.
Він наполягає, що навіть коли відбуваються якісь проблеми з видаленням вмісту, який не мав загрози — це скоріше технічні проблеми впровадження політики безпеки, а не недоліки самих правил.
Свою позицію керівник служби безпеки Facebook висловив у відповідь на критику з боку Єви Галперін, представниці фонду «Electronic Frontier» — міжнародної юридичної організації, що спеціалізується на цифровому праві.
Галперін вважає, що політика видалення контенту в соцмережі є непрозорою, роблячи все менш зрозумілим, що можна публікувати.
Європейські політичні лідери, в свою чергу, неодноразово зверталися до творців Facebook з тим, що в соцмережі занадто слабкий захист і це дозволяє терористичним організаціям легко поширювати свої дані та планувати напади.
На закиди опонентів Стамос відповідає, що політика безпеки повинна співвідноситися з законодавством сотні країн, користувачі яких мають свої профілі.
«У деяких країнах дуже складно визначити поняття хейтерства», — пояснив Стамос.
Колегу підтримав засновник Facebook Марк Цукерберг, який пообіцяв, що візьме на роботу три тис. додаткових працівників, обов'язком яких буде вилучення образливого і дискримінаційного контенту.