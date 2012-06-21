Соціальна мережа Facebook планує запропонувати користувачам «антилайк» до вже звичних реакцій: «лайк», «у захваті», «ха-ха», «злість», передає УНН з посиланням на TechCrunch.
Зазначається, що таке нововведення запровадили тільки для обмеженого кола тестерів та лише у Messenger. У майбутньому цю функцію планують додати до реакції в діалоги.
Користувачі під текстом зможуть поставити одну із шести реакцій, до переліку яких планують додати «антилайк».
«Емоція» закріплюватиметься за кожним повідомленням у чаті й користувачі зможуть бачити, хто і як відреагував на допис у Messenger.